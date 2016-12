Neymar a fost invins! Cine este starul care a fost votat cel mai bun jucator brazilian

Jucatorul a avut un an 2016 senzational.

Mijlocasul celor de la FC Liverpool, Phillippe Coutinho, a fost desemnat cel mai bun jucator brazilian in 2016. Accidentat in acest moment, Coutinho are sanse mici sa mai prinda ultimele 2 partide ale anului pentru Liverpool, cu Stoke si Manchester City.

In ciuda acestui final de an, Coutinho i-a impresionat pe brazilieni, devenind titular in nationala in fata lui Willian de la Chelsea. Astfel, Coutinho a primit cele mai multe voturi in topul Esporte Interativo.

Daca victoria nu este tocmai o surpriza avand in vedere prestatiile lui Coutinho de anul acesta, procentajul obtinut este cu adevarat incredibil - 48% dintre persoanele care au votat l-au ales pe mijlocasul de 24 de ani!

Pe locul 2 in clasament a fost votat starul Barcelonei, Neymar. Cel mai bine platit fotbalist din lume a primit 33% din voturi. Ultimul loc al podiumului a fost obtinut de Marcelo, 14%. Pe locul 4 a iesit Douglas Costa de la Bayern cu 3% iar pe locul 5 s-a aflat un alt jucator de la Liverpool, Roberto Firmino, cu 2%.