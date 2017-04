Dezastru pentru Adi Popa! Antrenorul l-a schimbat imediat dupa pauza, dupa inca un joc slab

Adi Popa nu are o viata prea buna in Anglia.

Adi Popa a fost folosit titular de antrenor in meciul disputat de Reading la Nottingham. Micutul mijlocas roman a avut o prestatie slaba, in nota echipei, fiind primul schimbat, la numai cateva minute dupa pauza. Popa a avut o evolutie slaba, fiind aproape de o gafa imensa in minutul 40.

Reading era deja condusa cu 2-0, avantajul fiind marit apoi la 3-0 de gazde, pentru ca oaspetii sa reduca din diferenta dupa o ora de joc, Kermorgant reusind dubla in minutul 75.

Scorul final a fost de 3-2 pentru Nottingham.

Adi Popa nu are un sezon bun la Reading. Romanul transferat de la Steaua nu a reusit sa prinda niciun meci ca integralist in Anglia, avand doar 360 de minute in teren si un singur gol.