Declaratia neasteptata a lui Messi dupa ce Ronaldo a castigat din nou Liga Campionilor! Ce a spus despre rivalul sau de la Real

Cristiano Ronaldo este marele favorit la castigarea Balonului de Aur - ar fi al 5-lea din cariera, egalandu-l astfel pe Messi!

Leo Messi si Cristiano Ronaldo nu vorbesc foarte des unul despre celelalt. Cei doi evolueaza la marile rivale din Spania, FC Barcelona si Real Madrid, si au luptat in ultimul deceniu pentru toate trofeele la nivel de club, dar si individual.

In ultimii 2 ani Ronaldo a reusit sa-i ia fata lui Messi, iar acesta l-a laudat intr-un interviu: "Toata chestia cu rivalitatea noastra este mai mult scrisa de presa decat a fost creata de noi" a spus Messi pentru Tencent Sports.

"Ceea ce vrem sa facem este sa fim cat mai buni in fiecare an, sa reusim sa jucam cat mai bine pentru echipele noastre si ceea ce se vorbeste in exterior noi nu-i dam importanta. Este un jucator fenomenal cu multe calitati care an de an progreseaza si de aceea este unul dintre cei mai buni din lume" a mai spus Messi.