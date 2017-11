Christoph Daum, aproape de revenirea in Turcia! Negociaza preluarea unui gigant din Istanbul! 

Christoph Daum isi cauta echipa dupa ce a fost demis de la nationala Romaniei.

Desi a ratat calificarea Romaniei la Cupa Mondiala, Daum are o imagine buna in continuare si nu duce lipsa de oferte. Antrenorul german are oferta de la Fenerbahce, care vrea sa-l demita pe antrenorul Aykut Kocaman. Echipa din Istanbul e pe locul 7, cu mult in spatele liderului Galatasaray. Etapa trecuta, Fener a remizat cu echipa lui Sumudica, 3-3.

Potrivit Goal Turcia, pe lista celor de la Fener se mai afla si Slaven Bilic, managerul demis de West Ham in aceasta etapa.

Daum a pregatit-o si in trecut pe Fenerbahce, intre 2003 si 2006 si in sezonul 2009/2010.

Pe banca gruparii turce, Daum a castigat doua titluri si o Supercupa. In Turcia, Daum le-a mai antrenat si pe Besiktas Istanbul si Bursaspor.