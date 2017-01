CE NEBUNIE! Beckham a fost la un pas de Barcelona! Vezi de ce nu s-a mai facut mutarea

Inainte sa semneze cu Real Madrid, David Backham a fost aproape de Barcelona

Mijlocasul englez a povestit ca a ramas cu un gust amar dupa perioada petrecuta la Manchester United, deoarece el ar fi vrut sa ramana in continuare pe Old Trafford.

"Am fost ranit si furios cand a trebuit sa plec, deoarece pe tot parcursul sezonului am fost lasat in afara anumitor jocuri, dar niciodata nu am vrut sa plec de la Man. UTD"

"Am auzit zvonuri ca s-ar putea sa fiu vandut. Am plecat in vacanta in State cu Victoria si unul din prietenii mei m-a sunat si mi-a spus ca a aparut pe Sky Sports ca United s-a inteles cu Barcelona. I-am spus ca nu e adevarat, eu nu stiu nimic"

"Apoi m-am intors la Londra si am incercat sa vorbesc cu Peter Kenyon care a incercat sa vorbeasca cu managerul, dar el a spus ca nu vorbeste. Am spus: bine, trebuie sa vorbescu cu el si sa inteleg ce se intampla. A recunoscut pana la urma: da, este adevarat, ne-am inteles cu ei"

"Atunci am vorbit cu agentul meu si i-am spus: daca plec de aici, plec la Real, nu in alta parte. A doua zi am vorbit cu presedintele Realului si am batut palma" a declarat Beckham pentru Radio BBC 4

11 ani a jucat David Beckham pentru Manchester United, timp in care a jucat in aproape 400 de meciuri si a inscris 85 de goluri.

6 titluri in Premier League si un trofeu Champions League, sunt cele mai importante realizari ale lui Beckham la United.

35 milioane de euro a platit Real Madrid pentru transferul englezului.