BOMBA ZILEI! Cumnatul lui Vidal, executat cu 6 focuri de arma! 

Cumnatul lui Vidal a fost omorat in Chile.

Cumnatul lui Vidal a fost omorat in Chile, in timp ce era in masina. Acesta a fost impuscat de 6 ori si, desi era in stare grava, a reusit sa iasa din masina si sa ceara ajutor. Acesta a fost dus la spital insa a fost declarat mort de catre medici, care nu au mai putut sa il salveze.

Familia jucatorului nu este deloc una "cuminte". Tatal lui Vidal a fost arestat de mai multe ori pentru posesie de arme de foc si trafic de cocaina, in timp ce una din surorile sale a fost arestata pentru jaf armat. De asemenea, unul dintre fratii sai au fost arestati pentru violente.