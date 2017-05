A gafat, a chemat un taxi si a plecat! Gestul incredibil al unui portar dupa ce a primit un gol

Jucatorului i-a fost reziliat contractul in urma acestui incident!

Portarul celor de la Figueirense, Fabio, risca sa-si incheie cariera intr-un mod incredibil! El a gresit grav la partida din Serie B din Brazilia in fata celor de la Boa la prima reusita a meciului, pentru ca apoi sa mai incaseze un gol din penalty inainte de pauza!

Furios pe propria evolutie, Fabio a plecat de pe stadion cu un taxi la pauza! El a invocat motive personale apoi, insa acest lucru nu l-a salvat! Antrenorul llui Figueirense, Carlos Arini, a confirmat momentul si a anuntat ca portarului ii va fi reziliat contractul! La 38 de ani, ramane de vazut daca Fabio isi va continua cariera.

"Aducerea lui Fabio a fost la cererea mea. Am lucrat cu el in 2008 si mereu a demonstrat un caracter puternic. Greselile se intampla uneori. Poate ca avea probleme psihologice, nu stiu. Nu a comentat nimic, pur si simplu a plecat. Tocmai am vorbit cu jucatorul si el nu mai face parte din club" a spus Arini pentru Globo Esporte.