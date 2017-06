"70.000 de euro a costat VRAJA pentru titlu!" Cel mai DEMENT caz de coruptie are loc in tara campioanei europene! Ce ar fi facut cei de la Benfica

Campioana a Portugaliei in acest sezon, acesta fiind al 4-lea succes intern consecutiv, Benfica este acuzata dur de cei de la FC Porto pentru tactici murdare care ar fi ajutat-o sa castige cel de-al 36-lea titlu din istoria clubului!

Cei de la FC Porto au spus la inceputul acestei luni ca detin emailuri intre directorul de la BenficaTV, Pedro Guerra, si fostul arbitru, Adao Mendes, in care discutau despre o lista a arbitrilor "de incredere" din Portugalia.

Ultima acuzatie este insa aproape de ridicol! Porto sustine ca Benfica a platit 70.000 de euro sezonul trecut pentru un vrajitor care a ajutat-o sa castige titlul! Conform acuzelor, un doctor din Guinea, Nhaga, a fost contactat inainte de o partida contra celor de la Dortmund din Liga Campionilor, pierduta de Benfica, si apoi "vrajitorul" i-a ajutat pe tot parcursul sezonului!

Cei de la Porto ofera si o lista de preturi! 100.000 de euro ar costa castigarea campionatului si 5.000 de euro castigarea Supercupei!

Here's supposedly the prices Dr. Nhaga demand for his witchcraft: Anyone fancy a Taça de Portugal win at €1k? pic.twitter.com/B9j2V0OtK5