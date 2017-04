Provocarea lui Joshua dupa ce l-a facut KO pe Klitschko! A luat microfonul si a propus un meci colosal: "Unde esti? Hai se ne luptam!" Replica a venit imediat

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21:45 Real - Atletico! Miercuri, 21:45 Monaco - Juventus! Joi, 22:00 Celta - Man United!

La 27 de ani, Anthony Joshua este in varful categoriei grea din boxul profesionist! A obtinut sambata seara pe Wembley cel mai mare succes din cariera, al 19-lea prin KO din 19 lupte, invingandu-l pe Vladimir Klitschko in runda a 11-a! Trimis de 2 ori la podea de Joshua in acea runda, Klitschko a fost salvat de arbitru iar Joshua este acum si campion WBA (Super) si IBO, pe langa titlul IBF cucerit in urma cu un an.

Joshua nu a asteptat prea mult pentru a lansa o provocare - a luat microfonul dupa meci si s-a adresat celui care saptamani intregi a anuntat ca isi doreste sa se lupte cu castigatorul meciului Joshua vs Klitschko: Tyson Fury! Acesta era pana aseara ultimul adversar al lui Klitschko si ramane singurul care l-a invins pe Vladimir la decizie. Dupa acel meci din 2015, Fury a suferit o depresie si a fost depistat pozitiv. Si-a revenit insa anul acesta si isi pregateste revenirea in box.

"Tyson Fury, unde esti omule? Vreau sa le dau acestor 90.000 de oameni inca o sansa pentru o noapte ca asta" a spus Joshua la microfon in ring dupa duelul cu Klitschko. Replica lui Fury nu s-a lasat asteptata, venind pe retelele de socializare.

"Felicitari Anthony Joshua, o lupta buna, ai avut un meci pe viata si pe moarte cu Klitschko iar eu am m-am jucat cu tipul, hai sa dansam" a fost raspunsul lui Fury. Ramane de vazut daca meciul urias dintre cei doi britanici va fi urmatorul pentru Joshua, acesta avand mai multe variante.