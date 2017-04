KLITSCHKO - JOSHUA, de la 00:10 pe ProTV. Gala incepe la 21:00 pe Sport.ro, Viorel Simion se bate la 23:00

19:49

ANALIZA MECIULUI KLITSCHKO - JOSHUA

Meciul dintre Klitschko si Joshua este probabil cel mai tare meci pe care il poate da boxul la ora actuala. Dupa disparitia lui Mayweather din ring, ultimii 2 ani au consemnat un recul la nivel de "mega fight-uri" in box. Lucrurile si-au mai revenit insa si sunt deja cateva super meciuri in plan.

Cel mai asteptat meci din box la ora actuala este confruntarea dintre Canelo si Triple G. Saul Alvarez si Golovkin sunt Mayweather si Pacquiao de acum 3 ani, insa, ca si in cazul celor doi, se pare ca vom avea mult de asteptat pana sa ii vedem in ring unul impotriva celuilalt.

In schimb, greii nu pierd timp cand vine vorba de a urca in ring. Scena s-a revitalizat in ultimii ani dupa disparitia monopolului fratilor Klitschko. In peisaj au aparut Fury, Joshua si Wilder, iar categoria grea nu a mai avut de mult timp 4 nume grele ce pot produce oricand mega fight-uri.

Primul episod l-am vazut acum 2 ani, cand Fury l-a invins la decizie pe Klitschko, iar al doilea episod va avea loc maine seara, cu acelasi Klitschko in prim plan.

Iata mai jos o analiza a meciului si pronosticul meu pentru sambata seara:

1. Presiunea este pe Joshua, Klitschko vine motivat

Atunci cand domini lumea boxului timp de peste un deceniu, cum s-a intamplat cu Klitschko, tinzi sa te relaxezi, cel putin la nivel subconstient. Victoria lui Fury in fata lui Wladimir a fost una dintre cele mai mari surprize din ultimele decenii la categoria grea. Klitschko va veni cu siguranta foarte bine pregatit si foarte determinat sa isi recupereze centurile. Un campion detronat e cel mai periculos campion!

De partea cealalta Joshua va resimti toata presiunea acestui meci. Britanicul lupta la el acasa, in fata a 90.000 de spectatori, iar publicul britanic este tot timpul un avantaj pentru fiecare pugilist care intra in ring, insa asta doar dupa ce incepe meciul. Presiunea meciului va fi resimtita cu siguranta de AJ, mai ales ca este primul mega fight din cariera sa.

18 meciuri, 18 victorii, 18 KO-uri. Asa arata palmaresul lui Joshua, insa toate aceste meciuri nu valoreaza, ca experienta, cat infrangerea lui Klitschko in fata lui Fury.

In razboiul psihologic, asadar, Klitschko are avantaj. Presiunea e pe AJ, care trebuie sa demonstreze, chiar la el acasa, ca este tot ceea ce presa britanica il face sa fie. Britanicul este in momentul in care inoata sau se scufunda, in timp ce Klitschko este campionul la batranete ce isi permite sa piarda, sa castige, sa se retraga dupa meci indiferent de rezultat. Klitschko isi permite orice, AJ nu!

2. Experienta lui Klitschko si cine gaseste tactica perfecta

Dupa razboiul psihologic urmeaza lupta in ring. Si aici Klitschko vine cu mai multe arme pe masa. Joshua va trebui sa fata fata la doua lucruri, in primul rand la gabaritul lui Wladimir (foto dreapta) iar apoi la tactica "ultra safe" pe care acesta o abordeaza de fiecare data.

Klitschko va veni cu siguranta sa boxeze cu bratul din fata, directa-croseu, printre care sa mai presare din cand in cand cate o directa de dreapta care, daca intra, e si finalul meciului. Adaugam la toate astea o deplasare inteligenta prin ring, eschive si mai ales celebrele intrari in clinch in care se lasa pe adversar si deja Joshua are cateva dileme grele de rezolvat.

Avantajele britanicului sunt, fara doar si poate, viteza si forta in pumn. AJ a venit cu 5 kg mai greu decat Wladimir la cantar, semn ca si-a luat masuri pentru a nu fi dominat fizic in clinch, insa ramane de vazut daca poate evita acest tip de lupta "de gherila" din partea lui Klitschko. Daca AJ nu conecteaza puternic in prima jumatate a meciului, va avea probleme mari in a castiga lupta. Tactica si experienta lui Wladimir ii vor castiga cel putin 4 din ultimele 6 runde cu siguranta!

Centura speciala pentru acesti meci, cu busturile celor doi gravate pe ea

3. Pronostic: 60-40 pentru Klitschko

Meciul va incepe cel mai probabil cu Klitschko in distanta, jab-croseu-clinch, jab-directa-clinch, in timp ce AJ ca incerca sa vina aproape pentru a plasa cateva crosee. E greu de crezut ca AJ ar putea sa il domine pe Wlad la directe, asa ca sansa britanicului ar fi un croseu, cu oricare brat.

Problema lui AJ este ca, daca nu conecteaza in primele runde, loviturile in aer si clinchurile lui Klitschko il vor obosi teribil, mai ales ca a venit cu o musculatura foarte mare la meci (5kg in plus), iar ultimele 6 runde vor fi teribile. In schimb, orice moment de neatentie al lui Wlad poate insemna finalul meciului. AJ ii poate incheia cariera maine seara!

In concluzie, sansele sunt 60-40 in acest meci. 60 - Klitschko la decizie, 40 - Joshua prin KO in primele 6 runde, sau macar un knockdown din care Wladimir sa nu isi mai revina restul meciului.

Ne vedem maine seara pe ProTV de la 00:15, cu Klitschko vs Joshua si Simion si Quigg.