Imagini socante cu Floyd Mayweather! Cum arata cu doar 2 saptamani inainte de meciul cu McGregor - VIDEO

13:57 Floyd Mayweather, rupt de oboseala dupa antrenament!



Unul dintre argumentele ce il favorizeaza pe McGregor la acest meci este varsta lui Mayweather. Chiar daca a facut un meci fabulos cu Pacquiao in 2015, la 38 de ani, Mayweather a facut 40 si multi se intreaba daca mai are forta si energia unui nou meci la inaltime.



Imaginile de la antrenamente nu sunt insa cele mai optimiste pentru Mayweather. Aceste pare extrem de obosit de fiecare data, iar recent a aparut un clip in care Mayweather abia sta in picioare dupa o sedinta de pregatire!