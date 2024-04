Dar, în timp ce echipa lui Cristino Bergodi s-a împiedicat în play-off, pugiliștii clubului giuleștean au început să facă legea în boxul românesc, la nivel de seniori.

"În ultimul an, am dominat boxul românesc la nivel de seniori"

"Am avut o performanță foarte bună, un număr de nouă medalii la Cupa României. A fost o competiție unde noi ne-am clasat ca secție pe locul 1 în țară. Am avut două titluri de campioni, cinci medalii de argint și alte două de bronz. În ultimul an, am dominat boxul românesc la nivel de seniori. Eu am în plan ca secția de box să ducă cât mai mulți sportivi la centrele olimpice și la loturile naționale. Pe viitor vrem să aducem medalii de la Campionatele Mondiale și Europene.

Eu antrenez sportivi talentați și determinați să facă performanță. Pe mine mă interesează performanța adusă sub culorile Rapidului. Dacă sportivii mai fac șah, balet sau MMA, nu mă interesează. Pe mine mă interesează să se pregătescă bine și să obțină performanță la Rapid. Suntem încă la început de drum cu secția de box la nivel de seniori, abia în ultimii doi an am început dezvoltarea. Eu cred că se lucrează bine și visul meu este să stau în colț la Olimpiadă.

Cristian Filip și Robert Constantin, cei mai valoroși boxeri de la Rapid

Avem doi sportivi de mare valoare, Cristian Filip și Robert Constantin. Primul a multiplu campion național și la profesioniști are două meciuri câștigate, ambele prin KO. Își dorește să se califice la Olimpiadă, la Paris 2024 sau Los Angeles 2028, și cred că poate ajunge să se lupte pentru titlul mondial la profesioniști.

Robert a ieșit campion național, aceasta fiind o performanță extraordinară, pentru că el face în paralel MMA profesionist. Este neînvins în România, are palmares 5-0. Cred că este un băiat de viitor, către care ar trebui să ne îndreptăm atenția.

"Am încredere în băieți că vor vor face o figură frumoasă în acest final de sezon"

Despre echipa de fotbal... Știți foarte bine cum e la Rapid, atunci când ți-e lumea mai dragă o dai de pământ. Am încredere în băieții de la fotbal că vor face tot ceea ce trebuie și vor face o figură frumoasă în acest final de sezon. Chiar dacă nu o să ieșim campioni anul acesta, eu cred că în anii viitori o să ieșim campioni. Ne dorim din tot sufletul.

Dacă echipa de fotbal are nevoie de un stagiu la secția de box ca să se înrăiască? Cu siguranță. Eu sunt un mare rapidist și îmi doresc din tot sufletul... Cum suntem noi, secția de box, campioni și numărul 1 în țară, vrem să avem și fotbalul cel mai bun din țară", a declarat Ronaldo Pavel pentru PRO TV Sport.

Ronaldo Pavel e un fan fanatic al Rapidului

Antrenorul de vox este un cunoscut suporter în galeria Rapidului și a venit la interviu îmbrăcat într-un tricou care cerea "Libertate pentru Suporteri" și eliberarea liderilor Peluzei Nord rapidiste.

"Consider că suporterii dau culoare sportului, în general, iar evenimentele acestea sunt o anomalie. Atât Marius (n.r. - Marius Fifială, membru al Peluzei Nord), cat și Liviu (n.r. - Liviu Ungurean, cunoscut drept "Bocciu", liderul galeriei Rapidului), și-au pus amprenta pe ascensiunea și drumul meu, le sunt recunoscător pentru asta. De la ei am preluat spiritul și iubirea pentru Rapid, iar un alt lider în afară de 'Bocciu' nu ar putea da culoare stadioanelor. Stilul, puterea de muncă și implicarea sa sunt inconfundabile și incontestabile. Nu puteți voi lovi cât putem noi iubi! Libertate pentru suporteri! Marius liber, Bocciu liber!", a transmis acesta.

Foto - capturi video PRO TV Sport