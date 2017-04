"Daca nu eram boxer, ajungeam dupa gratii!" Povestea incredibila a lui Anthony Joshua! Este milionar, dar locuieste inca alaturi de mama sa

Anthony Joshua este noul star din boxul la categoria grea si lupta in aceasta seara in direct la ProTV in cel mai important meci din cariera.

Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg!

18 victorii din 18 meciuri, toate prin KO. Palmaresul lui Anthony Joshua in box spune multe despre englezul de 27 de ani. A 19-a victorie in aceasta seara, daca va veni, l-ar ridica insa enorm in boxul profesionist.

Drumul lui Joshua putea sa o ia insa in cu totul alta directie. Pe cand era adolescent a avut multe probleme cu legea in orasul sau natal, Watford. A ajuns o data dupa gratii si a trecut de putin in alte 2 randuri pe langa inchisoare! "Daca nu era boxul, as fi fost in spatele gratiilor!" a recunoscut Joshua, poreclit AJ.

Joshua, cel care va primi minim 20 de milioane de euro pentru meciul cu Klitschko, nu traieste ca o vedeta. Inca locuieste intr-un apartament modest alaturi de mama sa!

Primul incident a avut loc in perioada liceului la un meci de fotbal cand a fost pus sub acuzare pentru ca a batut un adversar: "Nu-mi stiam propria forta si el nu a aterizat bine. S-a ajuns la tribunal. Din fericire, mi-au dat doar un avertisment". S-a mutat de acasa si a inceput sa lupte pe strada - a ajuns dupa gratii pentru 2 saptamani. "Putea sa fie 10 ani. As fi fost in continuare acolo".

Acela a fost momentul care l-a trezit. Monitorizat electronic timp de 14 luni si cu limite impuse, Joshua s-a mutat inapoi alaturi de mama lui si s-a apucat de box. A comis-o din nou in 2011 cand a fost oprit pentru viteza la volan iar politia a gasit cannabis in geanta sa. A evitat din nou ca prin minune inchisoarea, primind o sentinta de 12 luni cu suspendare si 100 de ore de munca in folosul comunitatii. "Intr-un fel sunt fericit ca s-a intamplat pentru ca m-a trezit. Nu a fost sentinta cea care a avut cel mai mare efect, ci durerea prietenilor si a familiei, mai ales a mamei".

Un an mai tarziu, Joshua a castigat aurul la JO de la Londra. A fost prima data cand mama lui l-a vazut boxand pe viu. Din acel moment a disparut din lumina reflectoarelor si a ales un mod de viata umil. A refuzat o oferta de 50.000 de lire pentru a trece la profesionisti imediat dupa Jocurile Olimpice, preferand sa fie rabdator. Cand a inceput sa castige bani seriosi, a cumparat apartamentul in care sta in continuare alaturi de mama sa. A ramas acolo desi a cheltuit un penthouse de 500.000 de lire pentru Nicole Osbourne, mama copilului sau, Joseph, care s-a nascut in octombrie 2015.

"Evitarea inchisorii a fost punctul de rascruce pentru Anthony. Este un tip rau care a devenit bun. Boxul i-a salvat viata. I-a oferit disciplina, un obiectiv pentru acest fizic urias" spune si promotorul lui Joshua, Eddie Hearn.