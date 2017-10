FABULOS! Legendarul George Foreman l-a provocat pe Steven Seagal la un meci de box: "10 runde in Vegas, ce zici?"

La 69 de ani si la 20 de ani de la ultima partida, legendarul George Foreman vrea sa revina in ring!

Campion mondial de doua ori, Foreman l-a provocat pe celebrul actor Steven Seagal, expert in Aikido, stil de lupta japonez.

"Steven Seagal, te provoc la un lupta unu la unu. Eu o sa boxez, tu poti sa folosestii orice. 10 runde in Vegas. Fara arme, doar mainile", a scris Foreman.

Seagal, 65 de ani, inca nu a raspuns mesajului trimis de Foreman, insa fanii pun presiune, dupa ce au urmarit partida dintre Meayweather si McGreggor din luna august.

Foreman s-a batut ultima data acum 20 de ani, cand a pierdut in fata lui Shannon Briggs.

Steven Seagal, I challenge you One on one, I use boxing you can use whatever. 10 rounds in Vegas pic.twitter.com/tTy7Qo4zHF