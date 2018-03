Ei sunt eroii care pot aduce MEDALII pentru Romania! Cum boxeaza campionii in scaun cu rotile

Un campion injunghiat pe strada si un veteran al razboiului din Afganistan sunt primii romani care au boxat in scaune cu rotile.

Arbitrii au dat egalitate la lupta in scaune cu rotile. Nicusor a urcat in ring dupa aproape 30 de ani. Era campion cand a fost atacat pe strada.



"Mai bine fac sport decat sa stau toata ziua la calculator" - spune Ionut. El a supravietuit unei explozii in Afganistan.



"Suflul m-a aruncat de pa masina de lupta, in momentul cazaturii mi am fracurat coloana" , isi aminteste veteranul.