"Bebelusul" urca in ring! Noua speranta a Romaniei se compara cu Mayweather

Daniel Buciuc e noua speranta a Romaniei din ring.

Poreclit "Bebelusul", pentru ca adversarii nu reusesc sa-l atinga, Buciuc a debutat la profesionisti anul trecut si a castigat trei lupte la rand. Antrenorul lui Viorel Simion, Petre Mateescu vrea sa il faca mare si pe Bebelusu'.

"Eu as vrea sa ma compar cu Floyd Mayweather. Mai intai trebuie sa facem munca si apoi sa castigam ce are el", spune Daniel Buciuc.

Petre Mateescu, antrenorul lui, este de alta parere: "Ca sa ii dam un fel de aripi, asa, as putea sa zic un Oscar de la Hoya, cand era la inceputuri".

Bebelusu' va da cu pumnul in gala Noaptea Campionilor "Romania da Komanda", in care vor mai lupta "Lunetistul" Bogdan Dinu si campionul continental Flavius Biea. Buciuc se va bate cu un georgian in gala care e vineri seara la ProX, de la ora 20:00.