Pau Gasol a scris istorie in Romania! A devenit cel mai bun marcator din istoria Eurobasket la Cluj!

Gasol a marcat cele 14 puncte necesare in partida cu Ungaria de la Cluj, de la Eurobasket. Gasol i-a depasit pe Tony Parker si Dirk Nowitzki, alte doua legende ale baschetului european.



Gasol putea sa bata acest record in partida cu Romania, insa nu a jucat.

???? Congratulations @PauGasol ????????????!

You are the new FIBA #EuroBasket All-Time leading scorer!

#LegendGasol #EuroBasket2017 pic.twitter.com/RDuXoOjp6k