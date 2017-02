Zlatan chiar stie sa le faca fericite pe femei :) Cine sunt fetele care au declansat petrecerea dupa victoria lui United

Zlatan Ibrahimovic a cucerit Cupa Ligii Angliei cu Manchester United, dupa ce a invins-o pe Southampton, duminica, cu 3-2. Ibrahimovic, cu o dubla, a decis soarta partidei.

Zlatan Ibrahimovic i-a adus lui Manchester United un nou trofeu in Anglia. Formatia de pe Old Trafford a cucerit Cupa Ligii, dupa ce a invins-o cu 3-2 in finala pe Southampton. Atacantul suedez, cu o dubla, si Jese Lingard au marcat golurile invingatorilor, in timp ce italianul Gabbiadini a punctat pentru invinsi.

La final, jucatorii lui United au celebrat victoria pe gazon.

Adevarata petrecere a avut loc, insa, seara si nu i-a avut in prim plan pe fotbalisti, insa pe iubitele si sotiile lor.

Iubitele jucatorilor lui United au dat tonul distractiei intr-o locatie selecta din Londra.

O imagine a fost postata de Melanie Da Cruz, prietena francezului Anthony Martial, aceasta aparand alaturi de Candy-Rae Fleur (iubita lui Daley Blind), Francesca Cormanni (Matteo Darmian) si Evelina Kamph (Juan Mata).

"Perfect weekend", au scris ele.