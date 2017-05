Under Armour va inlocui Nike la Manchester City! TOP 5 deal-uri pe tricourile din Premier League. Cine incaseaza cel mai mult

90 de milioane de euro este cea mai mare suma primita anual de un club din Premier League de pe urma deal-ului cu producatorul de echipament.

Compania americana Under Armour se pregateste sa ii ia locul lui Nike pe tricourile lui Manchester City, imediat dupa ce actualul contract va expira, adica in 2018, anunta Daily Mail.

Va fi o rocada in prima liga engleza, dupa ce Under Armour a pierdut tricourile lui Tottenham in favoarea producatorului Nike.

Under Armour si-a deschis recent un sediu in Manchester si vrea sa revina cat mai repede in business-ul din Premier League.

Nu se stie deocamdata suma pe care Under Armour i-o va plati anual lui City, pe noul deal, dar cert e ca va fi mai mare decat contractul actual. Nike a virat anul acesta "doar" 14 milioane de euro in conturile lui City.

Top 5 cele mai mari deal-uri in Premier League (sezonul 2016/17)

1. Manchester United - 90 mil € (Adidas)

2. Chelsea - 35 mil € (Adidas)

3. Arsenal - 35 mil € (Puma)

4. Liverpool - 30 mil € (New Balance)

5. Manchester City - 14 mil € (Nike)