Situatie incredibila in Premier League! Liverpool si Manchester City pot ajunge sa joace meci de baraj pentru Champions League

Jurgen Klopp si Pep Guardiola se pot intalni inca o data intr-un meci oficial in acest sezon.

Manchester City si Liverpool se indreapta catre un meci de baraj cu o miza uriasa: un loc direct in grupele Champions League sezonul viitor! In acest moment, daca ambele echipe castiga partidele pana la final vor incheia sezonul cu 78 de puncte.

In acest caz, golaverajul ar fi cel care ar face diferenta intre cele 2 echipe insa si aici situatia este foarte apropiata. Liverpool 3 puncte avans si +29 fata de +28 cat are Manchester City, cea care insa are un meci in minus. Pentru ca meciul de baraj sa aiba loc insa City ar trebui sa recupereze la numarul de goluri marcate, avand 6 goluri sub echipa lui Jurgen Klopp.

O situatie insa in care Liverpool ar castiga ultimele 3 partide cu 1-0, asa cum a castigat si partida de aseara cu Watford, iar Manchester City ar invinge in ultimele 4 meciuri cu 9-5 in total ar transforma scenariul in realitate. Iar cei de la Liverpool Echo scriu ca partida s-ar disputa cel mai probabil fie pe Old Trafford, fie pe Goodison, stadionul lui Everton!

Liverpool mai are de jucat in acest final de sezon cu Southampton (a), West Ham (d) si Middlesbrough (a), in timp ce City le va intalni pe Crystal Palace (a), Leicester (a), WBA (a) si Watford (d)