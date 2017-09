"Sa-i spuneti lui Jose ca VIN!" Anuntul incredibil al lui Ibrahimovic! Cand spera sa revina pe gazon

Zlatan Ibrahimovic spera sa joace anul acesta pentru Manchester United.

Aflat in recuperare dupa accidentarea grava la genunchi in partida cu Anderlecht din sferturile Europa League in sezonul trecut, Zlatan Ibrahimovic a semnat un nou contract cu Manchester United in ciuda faptului ca sansele sale de a juca din nou in 2017 pareau minime.

Atacantul de 35 de ani le da sperante insa fanilor lui United ca va putea juca in aceasta toamna. "Sa-i spuneti lui Jose ca vin!" a fost mesajul postat de Zlatan pe contul sau de Instagram alaturi de un clip in care alerga pe banda.