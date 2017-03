Oferta SOC de 200.000.000 de euro pentru Neymar! Anuntul facut azi pe prima pagina de catalani

Manchester United este gata sa plateasca Barcelonei, la vara, clauza de reziliere pentru brazilianul Neymar, in valoare de 200 de milioane de euro, scriu catalanii de la Sport.

Man United vrea sa bata din nou recordul de transfer pentru brazilianul Neymar! Dupa ce a dat lovitura pe piata transferurilor in vara lui 2016, cu aducerea suedezului Zlatan Ibrahimovic liber de contract, Jose Mourinho si-a stabilit prioritatea pentru viitorul sezon si, potrivit presei iberice, se ocupa personal de tratativele cu atacantul in varsta de 25 de ani. Potrivit jurnalistilor de la Daily Mail, Manchester il ademeneste pe Neymar cu un cec in valoare de 25 de milioane de euro, iar Mourinho vorbeste constant la telefon cu atacantul din banda stanga.

Neymar a inscris 14 goluri in acest sezon in tricoul Barcelonei, a fost decisiv in super-revenirea Barcei in duelul din Liga Campionilor cu PSG si este o piesa de baza in tridentul ofensiv catalan, insa a lasat sa se inteleaga, in conferintele de presa, ca este tentat de un transfer in fotbalul britanic.”Premier League este un campionat care ma uimeste. Imi place stilul de joc si imi plac echipele. Admir formatii precum Manchester United, Chelsea, Arsenal sau Liverpool. Iar Jose Mourinho si Pep Guardiola sunt antrenori de top, cu care orice fotbalist ar dori sa lucreze. Cine stie, poate voi ajunge acolo intr-o zi”, a declarat Neymar.

Manchester United cauta un atu nu doar pe plan sportiv, ci si la capitolul marketing. Potrivit sport.es, britanicii au emotii in legatura cu actualul acord cu furnizorul de echipament sportiv, Adidas: daca rateaza prezenta in Champions League,vor pierde 30% din valoarea contractului de 94 de milioane de euro. In prezent, United este pe cinci in Premier League, pe loc de Europa League, la patru puncte de pozitia a patra ocupata de Liverpool – care le-ar da sansa de a evolua in Champions League – si la 17 puncte de liderul Chelsea.

Potriivit Transfermarkt, Neymar este sub contract cu FC Barcelona pana la data de 30 iunie 2021, dupa ce in iunie 2016 si-a prelungit intelegerea cu campioana din La Liga. Cota de piata a brazilinaului, campion olimpic cu nationala tarii sale, este in prezent de 100 milioane de euro, potrivit aceluiasi site.

105 de milioane de euro a platit echipa lui Jose Mourinho pentru francezul Paul Pogba, in august 2016 – cel mai scump transfer pentru echipa de pe Old Trafford

200 de lire sterline (231 milioane de euro) a fost bugetul initial de transferuri al lui Manchester United pentru sezonul 2016/2017, la venirea lui Mourinho