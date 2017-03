Nici fanii lui Chelsea nu l-au mai recunoscut! Brazilianul Willian si-a schimbat total freza: "Sigur e el?!"

Fostul jucator al celor de la Sahtior a renuntat la freza inconfundabila.

Aproape campioni in Anglia, Eden Hazard si Willian demonstreaza si pe retelele de socializare cat de unita este echipa, acesta fiind unul dintre motivele pentru care echipa lui Conte are un avans considerabil in fruntea Premier League.

Belgianul a postat pe contul sau de Instagram urmarea drumului la frizer pentru Willian, alaturi de hashtag-urile 'Chelsea' si 'familie'. Willian a ales un look foarte diferit de cel cu care erau obisnuiti fanii.

Mai multi utilizatori au comentat la postarea lui Hazard daca e sigur Willian cel de langa el: "Esti sigur ca nu e Moses, de fapt?" a fost comentariul repetat de mai multi fani Chelsea.