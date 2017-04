Mourinho mai face o victima la United! A facut PRAF un jucator adus pe 40 de milioane: "Nu are cum sa prinda nici macar banca!"

Dupa ce l-a trimis pe Schweinsteiger in SUA, Jose Mourinho a mai exilat un jucator de la Manchester United.

Luke Shaw a fost adus in 2014 pe aproape 40 de milioane de euro de la Southampton cand avea 19 ani si a devenit cel mai scump fundas stanga din istorie. Shaw nu s-a ridicat insa la nivelul asteptarilor, iar in 2015 s-a accidentat extrem de grav. In acest sezon a prins rar echipa cu Mourinho pe banca, iar acum nu mai prinde nici macar statutul de rezerva.

Mourinho ii da o veste proasta. E pregatit sa renunte la el definitiv, in ciuda sumei imense platite de United pentru transfer.



"E greu pentru ca el sa prinda banca. Nu pot sa-l compar cu Ashley Young, Matteo Darmian sau Daley Blind. Nu pot compara modul in care se antreneaza, in care se dedica, in care se concentreaza, ambitia. Nu se poate compara cu ei. E mult in urma!", a declarat Mourinho in conferinta.

Portughezul nu e interesat de situatia lui Shaw de la nationala, pe care risca sa o piarda, daca va ramane in continuare in afara lotului. "Joe Hart e international englez si e imprumutat in Italia", a spus Mourinho.