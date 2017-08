Jucatorul care a indraznit sa-l ia la suturi pe Zlatan! Ce s-a intamplat in vestiarul lui Manchester United VIDEO

Eric Bailly a postat un video pe Instagram in care il loveste prieteneste pe Ibrahimovic.

Fundasul ivorian a postat un video pe Instagram in care ii da un sut atacantului suedez. "Sper ca esti aproape gata sa te intorci. Te voi astepta aici!", a comentat Bailly la videoul publicat.

Jurnalistii de la ESPN au declarat ca Zlatan va semna un nou contract cu echipa de pe Old Trafford in aceasta saptamana. Antrenorul echipei, Jose Mourinho, a confirmat la inceputul acestei luni ca spera ca Ibrahimovic sa isi prelungeasca contractul, dupa ce a avut un an impresionant la diavolii rosii. "Discutam posibilitatea ca el sa ramana. Este foarte clar ca ce a facut anul trecut nu a fost suficient pentru el", declara portughezul.