JT si Frankie, un fel de Cartu si Sandoi in Premier League :) Terry si Lampard: "Visam sa antrenam impreuna"

Doi dintre fotbalistii care au scris istorie in fotbal viseaza sa antreneze impreuna. Fosti colegi la Chelsea, echipa in tricoul careia au cunoscut mari succese, John Terry si Frank Lampard au discutat pe seama unei astfel de colaborari.

"In urma cu cativa ani, vorbeam cu Frank si radeam despre asta; ne spuneam ca am putea antrena impreuna. Acum, cand ne indreptam catre finalul aventurilor noastre de fotbalisti profesionisti, acel plan pare sa devina ceva ce am fi tentati sa incercam". Sunt cuvintele lui John Terry, intr-un interviu acordat Radio BBC.

Ajuns si el la 36 de ani, John Terry, fotbalist care imbraca tricoul lui Chelsea de 19 ani, spune ca se apropie de finalul carierei. Declaratia sa vine dupa ce fostul coleg Frank Lampard, in varsta de 38 de ani, si-a anuntat retragerea si a pus punct aventurii de fotbalist profesionist.

Pentru Terry, viitorul va insemna, insa, tot fotbal. Acesta spune ca, la fel ca Frank Lampard, nu va putea renunta complet la sportul pe care l-a practicat toata viata si care l-a facut faimos.

Intr-un interviu acordat Radio BBC, Terry a spus ca se gandeste la o cariera de antrenor si nu exclude sa lucreze impreuna cu bunul sau prieten Lampard. Amandoi si-ar dori, spun ei, sa activeze pe Stamford Bridge.

"Acum, Chelsea are insa un antrenor fantastic, un antrenor care face lucruri foarte bune, care a reusit sa faca echipa sa joace un fotbal de mare calitate", a mai spus el, laudandu-l pe italianul Antonio Conte.

John Terry

Echipe de club

Chelsea - 1998 - prezent

Nottingham Forest - 2000 (imprumut)

Meciuri

488 meciuri pentru Chelsea

6 meciuri Nottingham FOrest

9 meciuri Anglia U21

78 meciuri Anglia

Lampard

Echipe de club



West Ham - 1995 - 2001

Swansea City - 1995 (imprumut)

Chelsea - 2001 - 2014

Manchester City - 2014 - 2015

New York City - 2016 - 2016

Meciuri

West Ham - 148 meciuri

Swansea - 9 meciuri

Chelsea - 429 meciuri

Manchester City - 32 meciuri

New York City - 29 meciuri

Anglia U21 - 19 meciuri

Anglia - 106 meciuri