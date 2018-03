Imagine dezolanta: Emirates, asa cum nu l-am mai vazut! Fanii lui Arsenal protesteaza, conducerea inchide ochii: "A fost sold-out!"

Stadionul Emirates a fost mai mult gol la derby-ul cu Manchester City, o noua forma de protest a fanilor ajunsi la capatul rabdarii. De mai bine de doi ani, suporterii cer conducerii schimbarea lui Wenger si pun esecurile din ultima perioada pe deciziile gresite ale francezului, in special in ceea ce priveste campaniile de transferuri.

In ciuda tabloului dezolant, cu zeci de mii de scaune goale, conducerea clubului a anuntat ca partida cu City a fost sold-out, cu o asistenta de 58.240 de spectatori.

Arsenal a fost surclasata de City, care isi continua marsul spre titlu, cu un avans de 16 puncte peste Manchester United.

Arsenal e pe 6 si, cel mai probabil, va rata pentru al doilea an la rand prezenta in Champions League.

Half-time at The Emirates Stadium and a magical @ManCity display sees them 3-0 up at the break.

Where do @Arsenal go from here?

Watch it live on Sky Sports Premier League or follow it here: https://t.co/6LWexCaYwe pic.twitter.com/3uXAZmJTXi