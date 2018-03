Arsenal 0-3 Manchester City | Echipa lui Pep a facut din nou spectacol, dupa ce in urma cu 4 zile a umilit-o pe Arsenal in finala Cupei Ligii

La 4 zile dupa ce au invins-o pe Arsenal in finala Cupei Ligii, "extraterestrii" lui Guardiola merg pe Emirates.

Arsenal si Manchester City se intalnesc din nou, la doar 4 zile dupa finala Cupei Ligii, castigate de echipa lui Pep Guardiola cu 3-0. City s-a impus pe Wembley prin golurile marcate de Aguero, Kompany si David Silva.

Acum, cele doua formatii se intalnesc in campionat. City are 72 de puncte si e lider, in timp ce Arsenal e doar pe 6, cu 45 de puncte. Arsenal e la 8 puncte de Chelsea, ocupanta locului de Europa League.

Arsenal - City | FAZELE MECIULUI

Min 33 - GOOOL City | Sane inscrie si el din pasa lui Walker

Min 28 - GOOOL City | David Silva majoreaza diferenta din pasa lui Aguero

Min 15 - GOOOL City | Bernardo Silva deschide scorul pe Emirates

Arsenal - City | ECHIPELE