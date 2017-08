Gestul incredibil al lui Zlatan ca sa mai joace din nou pentru United. La cati bani a renuntat

Zlatan Ibrahimovic e aproape sa revina pe teren dupa accidentarea cumplita pe care a suferit-o in meciul de Europa League cu Anderlecht, din finalul sezonului trecut.

Zlatan a semnat un nou contract pentru un sezon pe Old Trafford. The Times anunta ca Ibrahimovic a renuntat la peste 10 milioane de euro pentru a continua in echipa lui Mourinho. Ibrahimovic va castiga 6,5 milioane de euro pentru campionatul in curs. Ibra nu pierde numai bani. Va trebui sa-si schimbe si numarul. Tricoul cu '9' a fost preluat de Lukaku, astfel ca Zlatan va purta 10 dupa revenirea pe gazon.