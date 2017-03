Dezvaluire senzationala a lui Guardiola! Ce SMS a primit de la SEICUL lui City dupa eliminarea din Liga

Pep Guardiola sustine ca tot clubul se afla in continuare in spatele sau.

Guardiola se simte sustinut la City, in ciuda eliminarii din Champions League si a pozitiei slabe din campionat.

Pep a declarat intr-o conferinta de presa:

"M-am intalnit cu Sheikh Mansour in Abu Dhabi si stiu care este planul sau. E o echipa care a facut pasul urmator in urma cu 7 ani si ne gandim cum putem creste."

"Vreau sa ma implic pe cat de mult posibil si vreau sa-mi ajut echipa sa faca un pas in fata. Eu am mai multa putere acum decat am avut in toata cariera mea"

"Am primit un SMS de la Al Mubarak dupa meciul cu Monaco. Vrea sa castigam Champions League. Mereu simt ca e aici, aproape de echipa, aproape de mine, dar si el stie ca eu cunosc mai bine cum merg lucrurile cand e vorba de fotbal"

"Cand ai parte de astfel de rezultate, mereu trebuie sa iei decizii. Dar mereu am fost impresionat, atat cand au fost momente bune, cat si rele, dar mai ales rele, de reactiile pe care le-a avut. Si apreciez foarte mult asta", a spus Guardiola.