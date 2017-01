"Daca nu ma vand, o sa-mi rup singur picioarele!" Mesajul disperat al lui Payet catre West Ham

Payet este dispus sa castige mai putini bani pentru a pleca inapoi la Marseille.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Situatia lui Dimitri Payet la West Ham este una cu adevarat incredibila! Jucatorul francez isi doreste sa se intoarca la fosta sa echipa, Olympique Marseille, oferind o declaratie socanta pentru L'Equipe: "Imi voi rupe singur ligamentele daca nu ma lasa sa plec!"

Payet este deranjat dupa ce clubul a facut sa para ca isi doreste mai multi bani, Payet refuzand o oferta din China in aceasta iarna. Payet vrea inapoi la Marseille din motive personale, scrie Sky Sports. Payet isi doreste ca cei 3 copii ai sai sa creasca in Franta si considera ca revenirea la Marseille ar insemna si rezolvarea problemelor din casnicia sa.

West Ham a refuzat 2 oferte primite de la Marseille in aceasta iarna si sunt dispusi sa-l tina pana in vara, chiar daca nu va mai juca la prima echipa. Payet s-a antrenat cu echipa Under 23 saptamana aceasta.