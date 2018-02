Conte, ca si DEMIS! Chelsea pregateste REVOLUTIA TOTALA: fost antrenor de la Barcelona si director sportiv de pe Camp Nou

Chelsea a pierdut incredibil in deplasarea de la Watford, scor 1-4, iar Antonio Conte are zilele numarate pe Stamford Bridge.

Potrivit publicatiei spaniole Sport, Conte va fi demis in zilele urmatoare, iar locul sau va fi luat de Luis Enrique, fostul antrenor al Barcelonei. Conform sursei citate, Juliano Belletti, fost jucator la Chelsea si Barcelona, va fi numit director sportiv o data cu venirea lui Enrique.



Luis Enrique le-a mai antrenat pe AS Roma (2011-2012), Celta Vigo (2013-2014) si Barcelona (2014-2017). Dupa plecarea de la Barcelona, tehnicianul in varsta de 47 de ani nu a mai pregatit nicio echipa.