Arsene Wenger, aproape de final la Arsenal? Anunt de ULTIMA ORA facut de clubul englez! Pe cine a transferat Arsenal astazi de la Barcelona

Arsenal le-a platit 2 milioane de euro celor de la FC Barcelona.

Zilele in care Arsene Wenger decidea tot ce se intampla la Arsenal se apropie de final. Clubul englez a anuntat astazi aducerea lui Raul Sanllehi de la FC Barcelona, club pentru care a lucrat timp de 15 ani in functie de director. La Arsenal, Sanllehi va ocupa functia de sef al relatiilor de fotbal.

Cei de la Arsenal au explicat ce inseamna aceasta functie: "El (Sanllehi) se va alatura clubului din luna februarie pentru a conduce negocierile pentru fotbalisti si va lucra cu managerul Arsenal, Arsene Wenger, seful executiv, Ivan Gazidis, si negociatorul de contracte, Huss Fahmy". Wenger este recunoscut ca fiind un manager care doreste sa aiba toata puterea iar venirea lui Sanllehi schimba acest lucru.

In plus, cei de la ARsenal l-au adus si pe Sven Mislintat de la Borussia Dortmund acolo unde era seful departamentului de scouting si este vazut ca fiind responsabil pentru aducerea in trecut a unor jucatori precum Lewandowski, Aubameyang sau Nuri Sahin. Venirea celor 2 pe pozitii importante la Arsenal arata ca era Wenger la Arsenal se apropie de final, scrie presa din Anglia.