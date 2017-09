Jucarie 'STEAUA' de 300 de milioane de euro! Anunt URIAS la Moscova: fiul lui Abramovici vrea sa cumpere clubul

Pustiul care a avut un rol decisiv in transferul lui Mutu la Chelsea vrea sa calce pe urmele tatalui sau! Arkady Abramovici e aproape sa o preia pe TSKA Moscova.

Sport Express scrie ca Arkady e principalul favorit in cursa de 300 de milioane de euro. Chiar daca zvonurile dau mutarea ca si facuta, familia Abramovici a evitat sa faca orice comentariu pe marginea subiectului! Roman Abramovici si-a asociat numele cu TSKA inca de anul trecut. Compania Sibneft, detinuta de patronul lui Chelsea, e principalul sponsor al Stelei de la Moscova.

Nascut pe 14 septembrie 1993, Arkady e cel mai mare dintre copiii lui Roman Abramovici. Pana la 24 de ani, tanarul om de afaceri a craet consortiul ARA Capital, care include doua mari companii, Crosby si Zoltal. In urma cu mai multi ani, pustiul a inceput sa investeasca in afaceri cu gaz. Prin intermediul Zoltal, Arkady a intrat in actionariatul lui Gazprom, Rosneft si Lukoil. Conform surselor din Rusia, micul Abramovici are o afere de 2,78 miliarde de dolari!