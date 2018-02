Anunt BOMBA in Premier League: "Arsene Wenger va pleca 100% de la Arsenal!" Antrenorul URIAS care ii poate lua locul

Arsenal trece prin cele mai grele momente de la venirea lui Arsene Wenger la echipa.

Aflat la Arsenal din 1996, Arsene Wenger este din ce in ce mai contestat - echipa a ratat grupele Ligii Campionilor in acest sezon si risca sa nu prinda top 4 nici in actuala stagiune, fiind la 8 puncte in spatele celor de la Chelsea. Perioada de transferuri a dus si la plecarea lui Alexis Sanchez, inlocuit insa cu Mkhtaryan si Aubameyang.

Situatia ramane una dificila si cele mai mari sperante pentru Arsenal pentru revenirea in Liga Campionilor pare Europa League in acest sezon. Conform 101 Great Goals, Arsenal pregateste insa strategia pentru era post-Wenger! Acesta a semnat in vara trecuta un contract pe 2 ani cu Arsenal insa sunt toate sansele sa nu-l duca pana la final.

Conform informatiilor publicate astazi, Arsenal pregateste strategia pentru plecarea lui Arsene Wenger in vara si are ca prima varianta pentru inlocuirea lui pe Joachim Low! Actualul selectioner al nationalei Germaniei urmeaza sa fie ofertat dupa turneul final din Rusia la care Germania isi va apara trofeul.