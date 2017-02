Anunt BOMBA in Anglia: Ranieri a fost DAT AFARA de la Leicester la 298 de zile dupa ce a luat titlul

Ranieri plateste pentru jumatatea teribila de sezon de dupa castigarea campionatului!

Clubul a anuntat demiterea italianului pe pagina oficiala de Twitter.

Instalat acum un an si jumatate, Ranieri a condus-o pe Leicester catre primul titlu de campioana din istorie. Antrenorul de 65 de ani a avut insa un start teribil in noul sezon din Premier League. Leicester e pe 17 in Anglia, cu 21 de puncte, numai unul peste Hull, aflata pe prilul loc de Championship.

Ranieri a calificat-o pe Leicester in optimile Champions League si a pastrat sansele pentru sferturi dupa ce a cedat la limita in Spania, cu Sevilla, 1-2.