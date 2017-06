Ce poate fi mai frumos decat sa iei medalie de ziua ta? O romanca e in al 9-lea cer.



Campioanele olimpice, Laura Badea si Ana Maria Branza au primit-o cu flori pe Bianca Pascu. Romanca a castigat bronzul la europene cu doar cateva ore inainte sa implineasca 29 de ani.

"Medalia e in ghiozdan.. o pun sub perna.. cred ca o saptamana dorm cu ea sub perna", spune Bianca.

"Un om care nu renunta niciodata ajunge sa-si implineasca visul.. iar ea este Bianca", spune Anamaria Branza.