(P) Sa-nvatam sa castigam: 6 ponturi pentru meciurile de top din aceasta duminica!

Dragi pariori, merita sa incepem anul cu bine, mai exact sa incheiem prima luna din an cu un bilant pozitiv, asa ca ne-am gandit sa va sugeram 6 ponturi pentru cele mai disputate meciuri din aceasta etapa, si anume: Southampton vs Tottenham, Lyon vs PSG, Atalanta vs Napoli si Inter vs AS Roma. Mai jos veti gasi analizele acestor partide, alaturi de sugestiile de ponturi si de agentiile recomandate de specialistii din cadrul celei mai mari si mai active comunitati de pariori din Romania!

Southampton vs Tottenham



Fanii lui Southampton si-au pierdut de mult timp rabdarea cu Mauricio Pellegrino, cerandu-i demisia antrenorului italo-argentinian chiar de la infrangerea cu scorul de 5-2 pe care Spurs le-a administrat-o 'Sfintilor' in urma cu 3 saptamani pe Wembley. Cu numai 21 de puncte dupa primele 23 de etape si cu numai un punct pe linia retrogradarii, este clar de ce tehnicianul este cotat ca fiind urmatorul antrenor demis din Premier League. Mai mult ca sigur si jucatorii asteapta acest lucru, fapt pentru care sansele gazdelor in acest meci par a fi foarte mici.

De cealalta parte, Tottenham are o singura infrangere in ultimele 10 meciuri oficiale, acel esec cu scorul de 4-1 care a fost inregistrat in deplasarea de pe Etihad Stadium, in fata liderului autoritar al competitiei, Manchester City. Elevii lui Pochettino se afla la numai 3 puncte distanta de locul 3, iar atmosfera de la echipa este una cat se poate de buna.

Southampton s-a impus ultima oara in fata londonezilor pe St. Mary's Stadium in anul 2005 si nu a mai reusit acest lucru de la revenirea in Premier League.

Victorie Tottenham si Peste 2.5 goluri @ 2.50 – Pariaza la Betano



3-6 goluri in meci @ 1.90 – Pariaza la Winmasters



Lyon vs PSG



Ambele formatii au cate o singura infrangere in ultimele 10 meciuri disputate in Ligue 1 si par sa traverseze o forma buna, insa in cazul celor de la PSG putem vorbi de o forma absolut senzationala, asta pentru ca elevii lui Unai Emery s-au impus miercuri in fata celor de la Dijon cu neverosimilul scor de 8-0.

Fekir si colegii sai se descurca onorabil in acest sezon, ocupand in prezent pozitia secunda in campionat, insa fara pretentii de a se apropia de lider, ci mai de graba traind cu teama ca vor fi prinsi din urma de Marseille si Monaco, care ar putea profita de orice pas gresit facut de elevii lui Bruno Genesio.

Lyonezii au castigat o singura data in fata parizienilor in precedentele 12 intalniri: se intampla in urma cu doua sezoane, atunci cand gazdele s-au impus cu scorul de 2-1.

PSG -2.0 (Handicap Asiatic) @ 2.45 – Pariaza la Unibet



PSG castiga si ambele marcheaza @ 2.30 – Pariaza la Fortuna



Atalanta vs Napoli



Dupa ce a preluat scaunul liderului in urma cu 4 etape, Napoli resimte presiunea acestui statut. Maurizio Sarri este constient de faptul ca poate pierde prima pozitie chiar in aceasta etapa, daca nu se impune in aceasta deplasare extrem de dificila, in conditiile in care Juventus are un meci relativ facil acasa cu Genoa.

Atalanta a castigat 3 din precedentele 4 confruntari directe cu Napoli. Ultima dintre aceste victorii a venit chiar in data de 2 ianuarie a acestui an, atunci cand Gomez si colegii sai au castigat pe San Paolo meciul de cupa (1-2) in fata echipei pentru care evolueaza internationalul roman Vlad Chiriches.

Un lucru este insa cert: elevii lui Gasperini evolueaza mai bine in meciurile tari. Spun acest lucru pentru ca 'Nerazzurri' au castigat in deplasare la AC Milan, Napoli si la AS Roma in ultimele 4 meciuri oficiale, insa au fost invinsi de modesta formatie Cagliari chiar pe teren propriu.

Mai multe goluri in a doua repriza @ 2.00 – Pariaza la Betfair



Inter vs AS Roma



Avem un derby in Serie A intre doua dintre echipele de top, insa ambele pare a fi iesite din forma in acest moment. Se pare ca Icardi si compania au resimtit socul pierderii primei pozitii, intrucat echipa antrenata de Luciano Spalletti nu a mai reusit sa castige nici un meci de atunci. Elevii sai au 5 meciuri consecutive fara victorie, fiind eliminati si din Cupa Italiei de catre marea rivala AC Milan.

Lucrurile nu sunt tocmai roz nici pentru Di Francesco, tehnician care nu si-a putut ajuta echipa sa castige mai mult de 3 din ultimele 10 meciuri oficiale. De altfel, dupa eliminarea din cupa (1-2 acasa cu Torino), romanii au fost invinsi si in deplasarea de la Juventus, apoi au remizat acasa cu Sassuolo si au pierdut in precedenta etapa acasa in fata celor de la Atalanta.

Sub 2.5 goluri @ 2.05 – Pariaza la Netbet



