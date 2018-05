John Cena rupe tacerea dupa despartirea de Nikki Bella! Declaratia facuta in prima aparitie la TV: "Mi-a fost rupta inima in bucati!"

John Cena si Nikki Bella s-au despartit cu cateva saptamani inainte de data la care era programata nunta lor.

Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille! FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI!

Superstarul din WWE, John Cena, a fost invitat la emisiunea The Today Show la care a vorbit in premiera despre despartirea de Nikki Bella. Cena a dezmintit faptul ca despartirea a avut loc din cauza faptului ca nu isi dorea copii, dar si faptul ca ar avea o noua relatie.

"A fost o perioada cu suisuri si coborasuri. Mereu am fost sincer cu voi, insa nu vreau sa le stric celor care se uita dimineata cu o <<supa>> de tristete. A fost o perioada in care am putut reflecta, lucru nemaipomenit, insa e foarte dificil. Mi-a fost rupta inima in bucati neasteptat - cel putin pentru mine a fost neastept. Si oricine a trecut prin asa ceva stie ca exista multe sentimente neplacute. Dar m-am uitat la mine in oglinda in fiecare zi si am incercat sa ma evaluez si pe femeia pe care o iubesc.



Nu vreau pe nimeni altcineva. O iubesc pe Nicole si incerc sa o sprijin sa caute orice a facut ca lucrurilesa se destrame. Ceea ce vreau sa spun pentru toti cei care speculeaza pe seama evenimentelor e ca o iubesc. Vreau sa fiu cu ea. Vreau sa fie sotia mea. Vreau sa fiu tatal copiilor ei. Vreau sa muncim pentru a rezolva totul si o spun din inima. Toate lucrurile aparute sunt niste rahaturi. Pur si simplu incerc sa-mi traiesc viata fara ea si e o perioada fara emotionala" a spus Cena.