Fanii Stelei au luat foc după ce a fost prezentat noul sponsor: „Nu vă e rușine?” / „Voi sunteți sănătoși la cap?”

Fanii Stelei au luat foc după ce a fost prezentat noul sponsor: „Nu vă e rușine?” / „Voi sunteți sănătoși la cap?” Volei
SPORT.RO
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Steaua București a anunțat un parteneriat cu Pescobar, brandul deținut de Paul Nicolau, patronul lanțului de restaurante „Taverna Racilor”. 

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Din articol

Colaborarea vizează echipa de volei masculin și va fi valabilă în sezonul 2026-2027, însă vestea a stârnit numeroase reacții negative din partea suporterilor.

Anunțul a apărut pe pagina oficială de Facebook a clubului, înaintea startului noului sezon din Divizia A1. Steaua va debuta în campionat în deplasare, pe terenul celor de la CSM Corona Brașov.

Fanii au luat foc: „Nu vă e rușine?” / „Voi sunteți sănătoși la cap?”

Reacțiile fanilor au vizat în special asocierea cu Pescobar, pe care unii suporteri îl consideră apropiat de FCSB. În comentarii, aceștia au criticat decizia clubului și au cerut explicații pentru alegerea noului partener.

„Voi sunteți sănătoși la cap? Aveți vreun pic de demnitate? Ați făcut research puțin? Zici că se ocupa un copil de 12 ani cu departamentul comercial. Incredibil, omul a zis pe unde a putut de FCSB că e Steaua. Plus legăturile cu Mitică Dragomir și Becali. Luați urgent măsuri cu prostia asta de parteneriat cât mai aveți timp”, a scris un suporter.

Alți fani au ironizat anunțul: „Urmează un parteneriat cu NORDIS?” și „Doamne ferește... Nu vă e rușine?”.

Paul Nicolau are legături și cu fotbalul. Omul de afaceri este implicat în Academia de fotbal Adrian Mutu, unde investiția sa ajunge la 1,5 milioane de euro.

Din punct de vedere sportiv, Steaua a încheiat sezonul regulat trecut din Divizia A1 pe primul loc, dar a ratat podiumul. Formația din Ghencea a fost eliminată de Dinamo în semifinale, apoi a pierdut în fața celor de la Zalău în disputa pentru medaliile de bronz.

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