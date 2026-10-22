Inter Milano a urcat pe locul 21 în grupa unică din Champions League. Ce șanse primește echipa lui Chivu la fazele eliminatorii

Obligată să învingă după eșecurile cu Real Madrid (1-2) și Club Brugge (3-4), Inter s-a chinuit serios contra lui Șahtior. "Nerazzurrii" au jucat în 10 după eliminarea lui Bastoni, din minutul 68, însă Carlos Augusto a dat lovitura zece minute mai târziu, când a marcat unicul gol al meciului.

Inter a urcat până pe locul 21 la finalul rundei a treia din Champions League, cu trei puncte. E o mare gură de oxigen pentru Cristi Chivu, care risca să își complice serios lupta pentru fazele eliminatorii în cazul în care pierdea și meciul de miercuri seară.