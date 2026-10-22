CLASAMENT Inter, 3 puncte după 3 etape! Ce șanse are Chivu să meargă în fazele eliminatorii din Champions League + cum arată programul

Inter, 3 puncte după 3 etape! Ce șanse are Chivu să meargă în fazele eliminatorii din Champions League + cum arată programul Liga Campionilor
SPORT.RO
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Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, a obținut primele puncte din acest sezon al Ligii Campionilor, după 1-0 contra lui Șahtior Donețk, pe "Giuseppe Meazza".

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Inter Milano a urcat pe locul 21 în grupa unică din Champions League. Ce șanse primește echipa lui Chivu la fazele eliminatorii

Obligată să învingă după eșecurile cu Real Madrid (1-2) și Club Brugge (3-4), Inter s-a chinuit serios contra lui Șahtior. "Nerazzurrii" au jucat în 10 după eliminarea lui Bastoni, din minutul 68, însă Carlos Augusto a dat lovitura zece minute mai târziu, când a marcat unicul gol al meciului.

Inter a urcat până pe locul 21 la finalul rundei a treia din Champions League, cu trei puncte. E o mare gură de oxigen pentru Cristi Chivu, care risca să își complice serios lupta pentru fazele eliminatorii în cazul în care pierdea și meciul de miercuri seară.

La finalul rundei a treia din faza principală, Inter este cotată de Football Meets Data cu șanse de 81,2% pentru a se clasa în primele 24 și a obține calificarea în faza play-off-ului pentru optimi. Este o creștere de peste opt procente față de runda trecută.

În schimb, Inter este văzută cu șanse foarte mici, doar 8%, să prindă o clasare în primele 8 și să meargă direct în faza optimilor.

Cum arată programul lui Inter Milano în Champions League

  • Etapa 4: Feyenoord (deplasare, 3 noiembrie)
  • Etapa 5: VfB Stuttgart (acasă, 25 noiembrie)
  • Etapa 6: Borussia Dortmund (deplasare, 9 decembrie)
  • Etapa 7: Liverpool (acasă, 19 ianuarie)
  • Etapa 8: Slovan Bratislava (deplasare, 27 ianuarie)
  • Carlos augusto
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