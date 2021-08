„Am fost spioana lui Putin, acum nu mă pot întoarce în Rusia!” Și-a schimbat viața după ce s-a îndrăgostit de 'victima' ei

O fostă spioană din Rusia și-a reinventat viața după ce s-a îndrăgostit.

Aliia Roza (36 ani) este fostă spioană din Rusia, iar acum a devenit fashion PR și își împarte timpul cu călătorii la Londra, California și Milano. Femeia a dezvăluit cum au fost începuturile sale în spionaj, într-un interviu pentru Jam Press.

Născută în Rusia, fata unui general militar cu grad înalt, Aliia s-a înscris în armata rusă la dorințele tatălui său și a intrat în regimul „corupt”. Aliia susține că a fost violată înainte să i se ordone să devină prostituată, totul făcând parte dintr-o schemă elaborată pentru a manipula bărbați.

Mai mult, femeia susține că toate fetele care au participat la academia militară a lui Putin erau forțate să învețe arta seducției, pentru a-și păcăli țintele, astfel încât să împărtășească informații clasificate cu ele.

„Când mă uit la unele filme precum Red Sparrow mă gândesc, 'cum știu atâtea informații?'. La doar două săptămâni după ce am ajuns la academie am fost violată de colegul meu. Unde puteam să mă duc? La poliție să fac plângere? Sistemul a fost atât de corupt, încă este, și nu am putut să îi spun tatălui meu.

Ne-au învățat acolo cum să seducem bărbați, cum să îi manipulăm din punct de vedere psihologic, cum să îi facem să vorbească să putem preda informațiile poliției”, a dezvăluit.

În timpul unei misiuni secrete din 2004, când avea 19 ani, a fost scoasă din schemă după ce s-a îndrăgostit de una dintre țintele ei, pe care a preferat să îl numească Vladmir. Cei doi și-au riscat viețile și carierele, începând să trăiască pe cont propriu, însă la nouă luni de la începutul relației, viața ei a fost expusă de cei din gruparea bărbatului pe care îl iubea, despre care a spus că au răpit-o și bătut-o.

Ulterior, bărbatul a fost ucis de membrii găștii lui, după cum susține femeia conform The Sun. A reușit să se mute înapoi în Moscova, acolo unde s-a căsătorit cu un oligarh rus în 2006, care însă a fost băgat la închisoare și a murit. După decesul bărbatului, a primit toți banii acestuia și acțiunile sale din companiile pe care le deținea și a fugit în State, acolo unde a început o viață nouă.

Acum trăiește în California și susține că nu se mai poate întoarce în Rusia, pentru că se teme pentru propria viață.

