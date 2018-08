Youtuberita faimoasa din Mexic, asasinata de cartelurile de traficanti! Fraza care a condamnat-o la moarte

Femeia a fost ucisa de traficantii de droguri.

O noua crima odioasa a ingrozit Mexic, tara care este tinuta in continuare sub teroare de catre bandele de traficanti de droguri ce ucid pe cine vor, cand vor. Filmele cu El Chapo, celebrul traficant de droguri din Mexic, par ca au o continuitate in viata reala a oamenilor din Mexic.

O femeie de 36 de ani, cunoscuta in Mexic pentru canalul sau de Youtube, a fost asasinata dupa un video postat online.

Aceasta l-a criticat pe Jesús Evodio Velázquez Aguirre, guvernatorul zonei Acapulco, cel despre care procurorii spun acum ca are legaturi cu traficantii de droguri din zona.

Femeia a postat un clip in care denunta legaturile lui Jesus Aguirre cu lumea interlopa din Acapulco, si il acuza pe acesta ca a deturnat fonduri fiind mana in mana cu mafiotii. Aceasta acuzatie i-a adus imediat amenintari cu moartea, iar la scurt timp femeia a fost ucisa de asasini platiti de cartelul din Acapulco.



Tanara nu este primul "youtuber" asasinat de traficantii de droguri, anul trecut traficantii ucigand un pusti de 17 ani care a facut misto intr-un video de unul dintre liderii mafioti.