A aparut selfie-ul facut de tanara surprinsa de urs in padure! Incredibil cat de aproape era ursul de ea

Femeile se plimbau prin Parcul Ecologic Chipinque din San Pedro Garza Garcia cand s-au oprit sa isi faca poze. In cadru a intrat un urs negru care s-a apropiat de una din tinere si s-a ridicat pe doua labe langa ea, adulmecand-o.

Fata a ramas calma, ba mai mult, si-a scos telefonul pentru a face un seflie cu animalul salbatic. Ursul si-a vazut linistit de drum dupa cateva momente.

A black bear approached a group of hikers at Chipinque Ecological Park in San Pedro Garza García, Mexico

One woman managed to take a selfie with the bear as it sniffed her hair

The curious bear eventually wandered off after sniffing the visitors.