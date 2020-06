Vloggerul cu 850 000 de urmaritori care a scandalizat mii de romani cu afirmatiile sale despre minore are o iubita superba! Cat de frumoasa e Alexandra

Alexandru 'Colo' Balan nu mai stie cum sa-si ceara scuze dupa ce a socat mii de romani cu afirmatiile sale despre minorele care 'fac greseala' de a se imbraca sumar cand ies din casa.

Balan a postat un nou mesaj in stilul 'Iarta-ma!'. Viata i s-a schimbat total in urma publicarii in presa a discursului sau aberant la adresa fetelor. Balan a spus ca minorele care se imbraca sumar cand ies din casa 'merita violate'. E cea mai 'blanda' afirmatie din sirul cumplit de cuvinte gretoase ale lui Balan. Vloggeru urmarit de peste 850 000 de oameni insista ca n-a facut decat sa incerce sa obtina like-uri si sa faca vizualizari, fara ca discursul sau sa reprezinte intr-adevar punctul sau de vedere.

Tanarul are o relatie stabila, care dureaza de mai multi ani, cu Alexandra. Balan s-a afisat cu ea in mai multe postari pe facebook si Instagram.