VIDEO Te ia cu AMETEALA cand vezi de unde a PICAT cu masina! Ce s-a intamplat cu SOFERITA e de domeniul SF

Un accident incredibil prin intensitatea lui s-a incheiat in cele din urma fara victime omenesti.

O femeie ramasa inca neidentificata a iesit de pe carosabil in zona unei stanci din apropierea unei plaje si s-a prabusit in gol pe o distanta de aproximativ 40 de metri. Incidentul s-a petrecut in periferia orasului San Francisco, intr-o zona periculoasa care a mai consemnat in trecut evenimente de acest tip.

Woman survives driving off cliff at Fort Funston #christmasmiracle pic.twitter.com/94lVmE53Hr — Drew Paxton (@drew_paxton) December 25, 2020

Din imaginile publicate in spatiul virtual se poate vedea masina de culoare albastra rasturnata pe nisip, dar si distanta uluitor de mare de unde a cazut. Nici macar politistii si pompierii ajunsi la fata locului nu credeau ca o sa gaseasca pe cineva in viata, insa miracolul s-a produs, chiar in prima zi de Craciun. Asta pentru ca de sub fiarele autovehiculului a fost scoasa in viata o femeie, starea soferitei fiind una grava, dar care nu i-a pus viata in pericol.

UPDATE-- VICTIM TAKEN TO TRAUMA CENTER IN SERIOUS CONDITION -- INCIDENT RESOLVED https://t.co/V2Ju1LS1pC pic.twitter.com/k0Z0kZWpvn — SAN FRANCISCO FIRE DEPARTMENT MEDIA (@SFFDPIO) December 25, 2020

Tweet accident miracol Citeste si: