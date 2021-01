VIDEO Secunda care a SCANDALIZAT lumea! Ce-a putut sa faca un politist in timpul asaltului de la Capitoliu

Pe retelele de socializare circula imagini din care se poate observa buna intelegere intre fortele de ordine si protestatarii din Washington.

Violentele de la Capitoliu s-au soldat cu 4 morti, multi alti raniti si numeroase arestari, bilant care putea fi prevenit in cazul unei interventii mai prompte a politistilor. De altfel, au fost deschise anchete in acest sens, parlamentarii americani promitand ca vor lua masuri impotriva celor care nu si-au respectat atributiile de serviciu.

In acest sens, sugestiva este filmarea devenita virala in spatiul virtual in care unul dintre cei care au luat cu asalt cladirea se apropie "amical" de un politist doar pentru a-si face un selfie cu acesta, asta in timp ce haosul din jur degenereaza vizibil. Au existat insa si voci care au spus ca politistii au reactionat corect, in mod pasnic, limitand in acest fel numarul total al victimelor.

