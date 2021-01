VIDEO S-au frecat la ochi cand l-au vazut! Cum a putut sa iasa un barbat in oras. Imagini de la Polul Nord, intr-o CAPITALA uriasa a lumii

Ninsorile abundente care s-au abatut asupra capitalei Spaniei au creat o scena rarisima pe una dintre strazile din Madrid.

Spaniolii se confrunta in aceste zile cu capricii ale iernii care apar o data in viata in Peninsula Iberica, o zona a Europei care e ferita de obicei de dicultatile cauzate de anotimpul rece. Dincolo de problemele evidente, in special in ceea ce priveste traficul, exista insa si parti amuzante.

Asa s-a intamplat cu un barbat misterios care a fost filmat iesind pe strada cu o sanie trasa de patru caini, o imagine caracteristica pentru Polul Nord sau pentru tarile din nordul Europei, acolo unde iarna e omniprezenta pe parcursul anului. Evident, videoclipul a devenit viral si circula pe retelele sociale, oamenii amuzandu-se teribil de ideea respectivului barbat.

