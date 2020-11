VIDEO Nimeni n-a inteles ce s-a intamplat! Jurnalista care a intrat in PANICA din senin si a DISPARUT din cadru. Ultimele sale cuvinte

O reportera a unei televiziuni din Spania a fost protagonista unui incident misterios in timpul unei transmisiuni in direct.

Telespectatorii jurnalului de stiri "Informativos Telecinco" au fost surprinsi sa vada cum o jurnalista a disparut din cadru panicata, fara a exista un motiv evident.

Totul s-a întâmplat când prezentatorul jurnalului a intrat in direct cu jurnalista Elisa Cardenal, care se afla in orasul Segovia pentru a raporta în direct despre incidența coronavirusului în zona si despre masurile care au fost luate de autoritati.

Discursul calm si profesionist al ziaristei a fost insa intrerupt din senin, Elisa Cardenal iesind din cadru usor speriata, putandu-se auzi un "no, no, no..." care a creat ingrijorare. Cel mai probabil ca nu s-a intamplat nimic grav cu tanara jurnalista, insa scena a devenit virala pe Twitter, starnind numeroase comentarii.

