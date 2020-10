Noaptea pe care n-o va uita NICIODATA! O jurnalista din Spania, agresata cu BESTIALITATE in liftul blocului. Cum a reusit sa scape

O prezentatoare cunoscuta in Spania, Sandra Golpe (46 de ani), a relatat o agresiune sexuala cu care s-a confruntat in urma cu doua decenii.

Jurnalista postului de televiziune "Antena 3" a facut o confesiune dureroasa cu ocazia unui forum al femeilor. Frumoasa blonda si-a luat inima in dinti si a avut curajul sa povesteasca o intamplare care o va urmari probabil toata viata.

Este vorba despre o agresiune sexuala asupra sa petrecuta acum 20 de ani, pe vremea cand lucra intr-o alta companie media si era nevoita sa se intoarca acasa la ore tarzii din noapte. "Eram obosita, iar usa blocului nu se inchidea complet. Asteptand liftul, langa mine a ajuns un barbat, care am crezut ca e un vecin. L-am salutat, dar el n-a raspuns, asa ca am avut un sentiment ciudat. Cand a venit liftul, el m-a impins inauntru, m-a legat, mi-a pus un cutit la gat si m-a agresat sexual. Am avut noroc ca in acel moment s-a auzit un zgomot si el s-a speriat. Mi-a taiat legaturile si a disparut", a marturisit Sandra Golpe.